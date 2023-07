Ritorna la rassegna Jazz in the street a Treviso in via Diaz, organizzata da Biblio Art, Food and Drink. Questo Giovedì 27 luglio va in scena un quartetto formato da Raffaele "Lele" D'Errico al basso elettrico, Francesco Gerhardinger al pianoforte/tastiera e Silvio Salvador alla batteria e Antonio Bernardi ai Saxofoni, presso il plateatico esterno del locale. Via Diaz sarà chiusa al traffico dalle 20.45.