Torna il Jazz in strada SABATO 15 giugno, in via Diaz. Biblio Art, Food and Drink organizza il consueto concerto Jazz nella via di fronte al locale che viene opportunamente chiusa al traffico veicolare. Ad esibirsi il trio Hackler, composto da Dario Ponara al vibrafono, Lorenzo Cucco al Sax e Mattia Pellegrino al Contrabbasso.

Consigliata la prenotazione allo 0422 270575.