Continua la rassegna di concerti Jazz al Biblio Art Food and Drink di via Diaz a Treviso. Questa settimana suona il trio composto da Alessandro e Massimiliano Gajo (Chitarra e Basso) e Samuele Martinello (Batteria). Appuntamento alle 21:00 in via Diaz, in caso di maltempo il concerto potrà svolgersi all'interno del locale. Consigliata la prenotazione.