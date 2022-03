Jazz d’autore a Valdobbiadene con Gigi Sella e Massimo Zemolin

Prosegue a Valdobbiadene la rassegna Jazz Loves Good Cooking e c’è molta attesa per il prossimo concerto. Si tratta infatti di una serata d’eccezione con due Maestri dello strumento, con alle spalle una lunga e importante carriera: Gigi Sella e Massimo Zemolin. Un duo consolidato, grazie ad una proficua collaborazione, con partecipazioni a svariati progetti e diverse incisioni. L’appuntamento è per giovedì 17 marzo alle 20:30 nei locali di “V”, il ristorante adiacente all’Hotel Diana, che appena nato si va connotando per il piacevole connubio di cibo, prosecco&jazz. Per Sella e Zemolin sarà l’occasione per presentare i brani dell’ultimo lavoro in duo, “Smile Again”, insieme a cover rivisitate e a una selezione di brani meno celebri, ma ad alto tasso di emozione, del repertorio jazz. Al pubblico verrà così offerta una magia di melodie raffinate frutto di una lunghissima collaborazione, distillata in duo e amplificata da tecnica, genio e creatività.



Per Gigi Sella (sax alto) il primo mentore è stato il nonno, pianista jazz professionista dall’importante e trentennale esperienza musicale a Chicago (USA) al fianco dell’indimenticabile Louis Armstrong. Dopo il diploma al “Benedetto Marcello” di Venezia Sella intraprende una personale e intima ricerca nella musica Jazz, avendo come modello principale di riferimento, il sassofonista jazz John Coltrane. Tra le più importanti collaborazioni, quella con il trombettista Dizzy Gillespie, con Marco Paolini, con Rai2; primo sassofono dell’orchestra de “La Fenice” di Venezia per l’opera Lulù, compositore, ha partecipato a numerose tournée. Massimo Zemolin (7 string Guitar), mette la sua lunga esperienza di accompagnatore e solista al servizio di vari progetti, spaziando dal Jazz alla musica Sud Americana sino al Blues, senza perdere di vista la tensione verso la qualità e l’eleganza del risultato. Dal 1994 adotta la Chitarra 7 corde - la prima di due costruite dal liutaio Michele Della Giustina - come strumento principale, ampliando la possibilità di eseguire linee di basso, linee melodiche e raffinate armonie improvvisando. Caratteristica, quest’ultima, peculiare del Jazz. Ha suonato tra gli altri con Maurizio Giammarco, Franco Testa, Marco Tamburini, Massimo Manzi, Shel Shapiro, Leroy Emmanuel, Gegè Telesforo, Catherine Spaak e con L’Orchestra del M° Diego Basso.



La rassegna Jazz Loves Good Cooking è realizzata da Hotel Diana in collaborazione con ValdobbiadeneJazz.



L'evento si terrà nel massimo rispetto delle norme vigenti in materia sanitaria e di prevenzione COVID-19.