A maggio, via Diaz risuona di Jazz in un’atmosfera conviviale in cui i 3 locali Studio 11, La Finestra e Biblio art, food and drink, festeggeranno proponendo alcune delle loro migliori specialità. Nelle serate del 4, 12, 18 e 25 maggio si alterneranno sul palco all’aperto, alcuni dei rappresentanti del panorama musicale trevigiano a vivacizzare le serate di primavera a Treviso.