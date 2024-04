JazzLovesGoodCooking - ValdobbiadeneJazz Ensemble in concert

La magia del jazz acustico con atmosfere swing.



Concerto da non perdere, venerdì 12 aprile 2024, a Valdobbiadene, per il finale di stagione della rassegna “JazzLovesGoodCooking”, organizzata presso il Ristorante “V”, adiacente all’Hotel Diana, in pieno centro a Valdobbiadene. Si esibirà il ValdobbiadeneJazz Ensemble, formazione composta da giovani e talentuosi musicisti veneti, nata in seno a ValdobbiadeneJazz.



L’ensemble fonda le sue radici nella volontà, artistica e stilistica, di unire i valori fondanti della grande tradizione jazzistica e la contaminazione contemporanea. Un paio d’anni fa prende così forma un progetto musicalmente essenziale, di matrice post-bop, composto da brani inediti e corredato da una rivisitazione di grandi standard della storia del jazz.



Il progetto musicale nasce dall’incontro tra il pianista Nicola Guidolin e il trombettista Michele Tedesco, che nonostante le direzioni stilistiche leggermente diverse manifestano immediatamente un’alta compatibilità ed una grande intesa. Il quartetto è completato da Lucio Bolzonello alla batteria e da Christian Guidolin al contrabbasso e basso elettrico. Il Quartetto vanta una sezione ritmica solida e note avvolgenti che – venerdì 12 aprile prossimo a partire dalle ore 20:00 – proporrà un repertorio jazz vivace e armonioso, come i piatti che saranno serviti dalla cucina del “V”: entrambi sono il risultato del sapiente intreccio fra tradizione, sperimentazione ed estro creativo.L’evento rientra nel cartellone della collaudata rassegna “JazzLovesGoodCooking”, che fonde le note del jazz con le sfumature dei piatti stuzzicanti del ristorante “V” di Valdobbiadene (adiacente all’Hotel Diana). L’ingresso è libero. La prenotazione è consigliata (Info: 349 0079322 e www.welcometothev.com).