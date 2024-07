Jazzschool Studio Band live

Una giovane orchestra jazz approda lunedì 15 luglio (ore 21.15) al Giardino del Teatro Accademico di Castelfranco Veneto per un evento gratuito promosso da Veneto Jazz in collaborazione con il Comune. L’occasione è il tour italiano della Jazzschool Studio Band, composta da molti dei migliori musicisti delle scuole superiori della Bay Area. La formazione fa parte della Community Music School, una divisione del California Jazz Conservatory di Berkeley. Questo ensemble si esibisce frequentemente e partecipa a concorsi in tutti gli Stati Uniti. La band propone jazz contemporaneo e storico di compositori di fama mondiale. L’invito è aperto a tutti e si propone di sostenere i giovani talenti del jazz internazionale.