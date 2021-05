Joe T Vannelli: dj set in streaming da Villa Barbaro

Giovedì 6 maggio alle 18.30, il noto dj e producer di fama internazionale Joe T Vannelli si esibirà dalla cornice della Villa di Maser fondendo immagini e musica, per realizzare una performance in diretta streaming su Facebook, senza pubblico dal vivo. A questo link si potrà seguire lo spettacolo: https://www.facebook.com/joetvannelliofficial/live

Ideatore del “Joe T Vannelli Live on Tour”, è l’unico dj al mondo che da quasi un anno, tutti i giovedì, ha saputo mantenere uno standard di ascolti e di seguito di pubblico italiano e internazionale così alto e costante. Dalla prima diretta, a Milano in pieno lockdown dal tetto di casa sua e proseguendo poi in tutta Italia, per valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano, rigorosamente in solitaria, senza pubblico, per rispettare il distanziamento sociale, di settimana in settimana fa registrare numeri da capogiro con oltre 12 milioni di visualizzazioni su Facebook. «Questo spettacolo è un’occasione per diffondere la bellezza unica del nostro territorio dalla Villa di Maser Patrimonio dell’Umanità Unesco, uno dei simboli per eccellenza del nostro patrimonio storico artistico - dichiara il sindaco di Maser, Claudia Benedos - In un periodo in cui dobbiamo far ripartire il turismo, uno dei settori più colpiti dalla pandemia, far conoscere ad un pubblico nuovo il fascino di Maser è strategico».

In un momento particolare nell'esistenza della villa patrimonio Unesco, dopo più di un anno di chiusura a causa della pandemia, l’esibizione dell’artista Joe T Vannelli è un’occasione speciale per liberare nuova creatività in una cornice monumentale, con lo sguardo volto ai giovani e al futuro in compagnia dei grandi del passato. «L'impegno di Joe T Vannelli nel diffondere la bellezza dei luoghi di questo nostro straordinario paese è veramente lodevole e sono felice che abbia scelto la Villa di Maser per una sua performance» afferma con entusiasmo Vittorio Dalle Ore, che nella Villa ci abita condividendone lo splendore con iniziative rivolte al pubblico di ogni età. Proporre musica house ed elettronica nella Villa di Maser è far dialogare il linguaggio dell'ultra moderno con l'antico stimolando il progresso del pensiero e del sentire contemporaneo. Tutto è effimero, dura un attimo, ma grazie alla tecnologia e al mondo dei social media rimane una condivisione che porta la Villa ad essere conosciuta in remoto da un pubblico nuovo in un grande abbraccio virtuale e che lancia un segnale di apertura, di ricerca e di attenzione al nostro tempo.