L.A. Jones & Adrianna Marie direttamente dagli States a Valdobbadene

Musica jazz ancora protagonista al “V di Valdobbiadene”. Il risorante - aperto a tutti e non solo agli ospiti dell’Hotel Diana - giovedì 16 marzo a partire dalle ore 20:00, ospita e presenta L.A. Jones e Adrianna Marie.

Coppia sul palcoscenico e nella vita, Jones e Marie intrecciano magistarlmente jazz e blues, esaltandone le sonorità e intersecando nella loro esibizione passione, bravura e notevoli doti interpretative. Un concerto che offrirà generose porzioni di brani originali e cover, in una grande varietà di ritmi blues, texas shuffles, west coast swing e jump blues. La coppia arriva da Saint Louis, Missouri. Ad accompagnarli un amico e collega di lunghissima data, il batterista e tour manager Vincenzo Barattin, che con L.A. Jones vanta ormai 25 anni di collaborazione continua, testimoniata da tour europei e incisioni insieme: “Live at Pink Panther” (2000), “L.ittle A.lbert – Albert King Tribute” (2005), “Man Alive” (2008) e con Adrianna Marie nel CD "FACE THE MUSIC - blues in my soul" (2018).



Prosegue con grande successo la rassegna Jazz Loves Good Cooking, che coniuga piatti ricercati, ottime bollicine e grande musica. Una serata, come sempre a ingresso libero, per la quale è consigliata la prenotazione (Info 349 0079322).





L.A. Jones è un chitarrista dalla tecnica superiore, affinata nel corso di 40 anni di carriera sui palchi blues di tutto il mondo. Il suo stile attinge a piene mani da quelli di Buddy Guy e Albert King - suo idolo di sempre - ma anche dall’esperienza maturata suonando al fianco di vere leggende blues: daPine Top Perkins, a Otis Rush e Jimmy Rogers fino a Joe Houston che l’ha definito “uno dei più grandi chitarristi blues al mondo”.



Adrianna Marie, basso e voce, ha recentemente pubblicato suo secondo CD, “Kingdom Of Swing”, prodotto dal leggendario Duke Robillard.