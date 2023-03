L.A. JONES Feat Adrianna Marie & Vincenzo Barattin al Corner Live Mareno di Piave

Da Saint Louis Missouri, L.A. Jones & Adrianna Marie. L.A. Jones è un chitarrista dalla tecnica superiore, affinata nel corso di 40 anni di carriera sui palchi blues di tutto il mondo. Il suo stile attinge a piene mani da quelli di Buddy Guy e Albert King, suo idolo di sempre, ma anche dall’esperienza maturata suonando al fianco di vere leggende blues: parliamo di Pine Top Perkins, Otis Rush, Jimmy Rogers e Joe Houston e molti altri. Proprio Houston l’ha definito “uno dei più grandi chitarristi blues al mondo”. Con lui, sul palco e nella vita, la sofisticata e sensuale Adrianna Marie al basso e voce. Il suo secondo CD, “Kingdom Of Swing”, è stato prodotto dal leggendario Duke Robillard. In coppia, Jones e Marie sono in grado di far compenetrare jazz e blues, in concerti che portano sul palco generose porzioni di brani originali e cover, in una grande varietà di ritmi blues, texasshuffles, west coast swing e jump blues. Ad accompagnarli, un amico e collega di lunghissima data, il batterista e tour manager Vincenzo Barattin. Lui ed L.A. Jones vantano ormai 25 anni di collaborazione continua, testimoniata da tour europei e incisioni insieme: “Live at Pink Panther” (2000), “L.ittleA.lbert – Albert King Tribute” (2005), “Man Alive” (2008) e con Adrianna Marie nel CD "FACE THE MUSIC - blues in my soul" (2018).