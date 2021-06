Josmil Neris e Marco Ponchiroli in concerto

Venerdì 25 giugno 2021 il giardino estivo dell'Inverness Pub di Mareno di Piave si accenderà con un duo d'eccezione: Josmil Neris & Marco Ponchiroli.



Josmil Neris, cantante e corista dominicana dalla voce brillante e coinvolgente. Fin da piccola manifesta doti canore e passione per la black music che la porteranno a sperimentare la propria vocalità espressiva, elegante e versatile con la quale interpreta i grandi classici jazz, soul e R'n'B senza tralasciare la musica ispanoamericana. Nel 2018 Josmil entra a far parte degli “Hallelujah Gospel Singers” coro capitanato dalla cantante americana Cheryl Porter con la quale ha collaborato al "The Best Live Tour" di Zucchero Fornaciari e nella trasmissione sky "E poi c'è Cattelan" con Marco Mengoni.

Marco Ponchiroli, pianista e compositore veneziano. Dopo aver conseguito il diploma con lode presso il conservatorio Benedetto Marcello di Venezia intraprende un percorso di ricerca che lo porta a contaminare tra loro generi ed esperienze artistiche per approdare definitivamente al Jazz con importanti collaborazioni assieme ad artisti di rilievo internazionale. Il M° Ponchiroli ha al suo attivo svariate incisioni sia come compositore che come sideman, esibendosi in Italia e all'estero.



📅 VEN 25 GIUGNO | 21:30 | ESTATELIVE all'Inverness Pub

Si consiglia la prenotazione 0438 30070

