Josmil Neris & Marco Ponchiroli a Valdobbiadene

Al “V” di Valdobbiadene coinvolgenti atmosfere

ispano-americane e un omaggio alla canzone italiana.





I grandi classici del repertorio internazionale interpretati dalla voce calda e coinvolgente della cantante Josmil Neris. È il nuovo appuntamento offerto dal “V”, l’esclusivo ristorante dell’Hotel Diana di Valdobbiadene, diventato spazio di tendenza per gli amanti della cultura, musicale e non solo.

Firmato in collaborazione con ValdobbiadeneJazz, è in programma venerdì 9 dicembre alle 20, con ingresso libero, un concerto imperdibile con due autentiche star della musica jazz.

Si tratta di Josmil Neris e di Marco Ponchiroli; la cantante dominicana e il pianista veneziano proporranno i migliori standards jazz e brani tratti dal folklore ispano-americano, rivisitati in chiave moderna. Un repertorio arricchito da omaggi alla tradizione della canzone italiana che Josmil Neris interpreterà con grande intensità e che bene si interseca con il talento pianistico di Marco Ponchiroli, a formare un connubio ideale di esperienza e raffinato gusto musicale.

Lo stile espressivo di Josmil Neris è strettamente influenzato dalla black music, dal jazz, dal soul e R&B, senza tralasciare le sue origini legate alla musica latina. Nel 2018 è entrata a far parte di Hallelujah Gospel Singers, coro capitanato dalla cantante americana Cheryl Porter con la quale ha collaborato al “The Best Live Tour” di Zucchero Fornaciari e a varie trasmissioni televisive. Una voce che sa cantare i mille volti dell'amore, proponendo un viaggio che accompagna l'ascoltatore alla scoperta di autori e di quei brani miliari.



Il concerto rientra nel cartellone della seconda edizione di Jazz Loves Good Cooking. Si consiglia la prenotazione. Info: 349 0079322