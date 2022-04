jungle 33+1/3 party al Circoletto

E' con grande piacere e soddisfazione che Jungle Records, con l'aiuto degli amici di Radio Base '81, vi invita alla festa JUNGLE 33 1/3 PARTY, per celebrare il nostro 33+1/3 anno di attività.



La festa, la prima speriamo di una lunga serie, si svolgerà presso Il Circoletto di Longhere (Vittorio Veneto), naturalmente ci sarà un dj set con selezione musicale di qualità, dal rock'n'roll in poi, la stessa qualità che ha sempre caratterizzato le nostre feste in tutti questi anni.



+ aperitivo con cicchetti curato dal Circoletto