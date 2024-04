“Kandinsky e il colore delle emozioni” - Laboratorio artistico per bambini

Laboratorio artistico per bambini dai 6 ai 11 anni

Partendo dalle forme e dai colori diamo voce alle nostre emozioni ispirandoci al lavoro del grande artista KANDINSKY, pittore, incisore, musicista, teorico dell’arte e filosofo russo. Uno dei piu’ grandi artisti del secolo XX conosciuto come il fondatore dell’arte astratta.

Per l’artista i colori sono in grado di comunicare direttamente alla nostra anima, il giallo vulcanico e prorompente, il rosso caldo e vitale, il blu scuro profondo e intenso come il mare, il verde calmo….



Conduce il laboratorio, Laura Bot, laureata presso l’Accademia delle belle Arti di Venezia. Diplomata alla scuola di fotografia Riccardo Bauer a Milano. Specializzata alla scuola di formazione triennale in Arteterapia a Pordenone. Formata alla scuola di Disegno Onirico a S.Donà di Piave.