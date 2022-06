Spettacolo "Kantiere in palko"

L'associazione Kantiere Misto è lieta di invitarvi alla Performance teatrale di fine corso Domenica 19 Giugno 2022 dalle ore 18:30 presso il Cinema Turroni via Garibaldi ad Oderzo. Saranno messe in scena due libere interpretazioni da parte degli alunni del corso. Il laboratorio si è svolto da Ottobre a Giugno presso la sede dell'associazione aps Kantiere Misto in via Roma ad Oderzo; il regista Enrico Vanzella dell'associazione Carro Navalis è stato il maestro e regista del corso. Sono due laboratori intrapresi in questo percorso, uno per ragazzi pomeridiano e l'alto per adulti serale. Il percorso svolto durante l'anno è prevalentemente basato sullo sviluppo di abilità sociali, comunicative ed espressioni di emozioni. Possiamo definirlo come un percorso di crescita personale. Ricordiamo che Enrico Vanzella è insegnante di commedia dell'arte e regista professionale di teatro sperimentale.