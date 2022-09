Kantiere open day

Vi aspettiamo sabato 10 presso l'Hub di Kantiere Misto a Oderzo per presentarvi laboratori e workshop che partiranno da ottobre.

Ritorneranno dagli anni precedenti:

-corso di pittura e disegno sia per ragazzi che per adulti

-corso di teatro sia per ragazzi che per adulti

-mini-corsi di pasticceria sia per bambini che per adulti.

-incontri di benessere personale, "Sorella Luna"

Riprenderanno i nostri "Kaffè filosofici" e i tornei di Pokémon

Presenteremo come novità:

-laboratorio di cartapesta per realizzare statuine del presepe

-workshop di serigrafia

-workshop di fumetto

Durante la giornata ci sarà la possibilità di ricevere informazioni più dettagliate rispetto ai costi, alle tempistiche e ai contenuti. Inoltre saranno disponibile le pre-iscrizioni.

Per info:

3466235162, via Whatsapp



Mail: info@kantieremisto.org