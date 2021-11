"Karibu Covid": presentazione del libro sulla pandemia in Kenya

L’Amministrazione Comunale di Silea invita la cittadinanza alla presentazione del libro do Paola Viola “Karibu Covid”, martedì 23 novembre alle ore 20.30 presso il Centro Tamai di Silea. Il libro racconta la storia di un viaggio umanitario percorso tra il luglio e l’agosto del 2021 da Paola Viola per conto della Odv italiana “Una mano per un sorriso – For Children”, una missione svolta nel bel mezzo della pandemia da Coronavirus in un territorio già duramente colpito di altri catastrofi che mettono a dura prova il rispetto dei diritti dell’uomo.

La pubblicazione del volume è finalizzata alla raccolta fondi della Odv per la realizzazione dello “Smiling Center” un centro polifunzionale che offrirà ai bambini che vivono nella baraccopoli di Nairobi la possibilità di sviluppar ei loro talenti attraverso corsi di informatica, musica, danza. Sport, fotografia e arte.

Presenta la serata la giornalista Cristiana Sparvoli.

Ingresso gratuito con Green Pass ed è richiesta la prenotazione a unamanoperunsorriso.onlus@gmail.com.