Sul kart in sicurezza - Bambini "a scuola" di guida in sicurezza

Lunedì 22 e Mercoledì 24 maggio in piazza Luciano Rigo a Spresiano, gli alunni delle classi prime delle scuole primarie del territorio, ovvero Spresiano, Lovadina e Visnadello potranno cimentarsi alla guida di kart in sicurezza. Obiettivo: promuovere l'educazione stradale fin dalle scuole. Appuntamento dalle 9 alle 13. Si tratta di un'iniziativa organizzata da ACI di Treviso in collaborazione con il Comune di Spresiano, che sarà inserita nel sito di riferimento del Tavolo per la sicurezza stradale della Provincia al quale partecipa la Comandante della Polizia Locale di Spresiano Paola Pol, in qualità di referente per l'educazione stradale delle scuole secondarie di primo grado della provincia. Tavolo al qualche prende parte anche l'Automobile Club di Treviso. Due giornate di divertimento per i bambini ma anche cultura della guida e della sicurezza, in una provincia la Marca, che detiene assieme Verona il triste primato degli incidenti mortali. Dall'inizio del 2023 sono 16 le vittime della strada in provincia di Treviso.