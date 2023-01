Kayak & Bike tra le Ville Venete nel Parco del Sile

Un itinerario capace di incantare, una lenta pagaiata in favore di corrente, totalmente immersi nel polmone verde del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile. Con i nostri kayak sit-on-top pagaierete tra preziose Ville venete e il richiamo delle osterie rivierasche, una meraviglia lunga circa 10 km per circa 2 ore di pagaiata prima di giungere nel porticciolo di Casale sul Sile, non prima di aver fatto tappa presso l'osteria a metà del percorso.

La lentezza dello scorrere del Fiume Sile e i nostri kayak sono un connubio perfetto anche per famiglie o chi è alla prima esperienza. A Casale che raggiungerete verso ora di pranzo, troverete ad attendervi le nostre biciclette, con cui potrete rientrare in sede con tutta calma lungo la Greenway del Sile.

Per maggiori informazioni visita il sito:

https://www.venicetrail.org

Oppure scrivici a info@venicetrail.org