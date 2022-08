In kayak sul Sile, attraversando parchi naturali e siti archeologici, con aperitivo alla veneziana

?Cerchiamo sempre di trovare esperienze dove si possano fare più cose in contemporanea perché i nostri clienti amano questo genere di tour! Non ci stanchiamo mai di compiacere le vostre aspettative, per questo abbiamo in serbo tante altre avventure, tra cui questa, vediamola insieme!



?Sei mai stato in un kayak? Con questo tour potrai immergerti nell’attività sportiva ma allo stesso tempo avrai modo di visitare le località più suggestive che toccheremo attraversando il fiume Sile, con meritati spuntini e aperitivi alla veneziana! ? Gli itinerari lungo il fiume Sile hanno il potere di affascinare chiunque, pagaiando lentamente lungo il suo corso, attraverso il meraviglioso Parco Naturale Regionale che porta il suo stesso nome. Questo percorso fa parte della famosa Greenway del Sile, la ciclopedonale che da Treviso arriva fino a Jesolo, attraversando la laguna.



?Pagaierete totalmente avvolti dalla natura partendo dalla nostra base prima di giungere nell’elegante piazza di Casier, dove potrete sostare per rilassarvi e fare uno spuntino o un aperitivo. Ripresa la pagaiata, vi immergerete nel suggestivo sito archeologico del Cimitero dei Burci, vecchi barconi da carico ora adagiati sul letto del fiume, a memoria storica di un fiorente mercato tra Treviso e Venezia, ma non solo.



?Ancora qualche colpo di pagaia e raggiungerete la vecchia centrale idroelettrica di Silea oltre la quale non sarà possibile andare, inizierete ora una lenta discesa, trasportati questa volta dal favore della corrente, per concludere nuovamente presso la nostra sede.



?Questi kayak sit-on-top sono imbarcazioni facili da usare e adatte a tutti, anche alle famiglie con bambini!



??Si consiglia di portare:

Si invita a presentarsi già cambiati e pronti per l’escursione.

L’abbigliamento ideale è:

?Pantaloncini

?Maglietta

?Scarpe da ginnastica/ciabatte/scarpe da scoglio

?Eventuale k-way in caso di giornata fresca





? Prenota subito il tuo biglietto, oppure, richiedi informazioni! Noi ti aspettiamo!



? Luogo:



Venice Trail, Via Torre, 70, Caberlotto, Casale sul Sile TV, Italia (ampio parcheggio a disposizione)



? Durata:



4 ore



? Costo:



Kayak singolo € 40,00 (per una persona)

Kayak doppio € 80,00 (per due persone)

??La quota comprende:



Noleggio kayak sit-on-top +

Giubbino di aiuto al galleggiamento +

Aperitivo di cicchetti misti e un calice di vino/analcolico +

Sacca stagna +

Organizzazione tecnica +

Presso la nostra sede, potrete eventualmente lasciare uno zaino con il vostro cambio vestiti completo.

? La quota non comprende:



Tutto ciò che non è stato precedentemente specificato



? Lingua:



Italiano, Inglese, Francese



?Tour personalizzabile:

Il tour può essere personalizzato su misura extra data evento



? Condizioni importanti:

– non si accettano le prenotazioni avvenute in maniera diversa e prive della nostra conferma;

– la guida aspetta i Clienti al meeting point prestabilito nell’orario prestabilito, le persone che non si presenteranno al meeting point all’orario concordato perderanno l’escursione.



Pagamento:



Potrete prenotare online il voucher che vi darà diritto di essere inseriti in lista. Una volta ricevuto il voucher dal Team Oj, riceverete un messaggio whatsapp con i dati per effettuare il pagamento.



Penale:



Una volta prenotato il tour si potrà disdire senza penale entro massimo 5 giorni dalla data della partenza. In caso contrario si pagherà come penale la quota intera del tour.