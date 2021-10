Kenny “blues boss” Wayne, autentica stella del blues made in Usa al Corner live

Kenny “Blues Boss” Wayne (nato Kenneth Wayne Spruell , 13 novembre 1944) è un pianista , cantante e compositore di blues, boogie-woogie e jazz americano. Il giornalista musicale Jeff Johnson, scrivendo sul Chicago Sun-Times ha dichiarato: “Non c’è nessun pianista boogie-woogie-blues là fuori oggi che batte gli 88 con la convinzione di Kenny “Blues Boss” Wayne.



Wayne è nato nel 1944 a Spokane, Washington , ma si è trasferito con la sua famiglia a San Francisco, in California, in tenera età. Sua madre portò Wayne ad essere influenzato presto da Nat King Cole , Little Willie John e Fats Domino . La famiglia si trasferì poi a New Orleans , Los Angeles e Compton, in California . Mentre cresceva, Wayne trasse ulteriore ispirazione da The Three Sounds , George Shearing , Erroll Garner ,Cal Tjader , Mongo Santamaría , Ray Charles , Charles Brown , Floyd Dixon , Big Joe Turner e Jimmy Reed.Negli anni ’60 e ’70, Wayne è stato utilizzato come sideman da vari musicisti pop e rock . Negli anni ’80 Wayne si trasferì di nuovo a Vancouver , British Columbia . “Blues Boss”ha intrapreso un tour in Europa nel 1994. Wayne ha dedicato il suo album di debutto ai suoi genitori e il 2002 ha annunciato il numero dell’88 ° & Jump Street , seguito da Blues Carry Me Home (2003) e Let It Loose (2005).Le sue apparizioni ai festival includono il Labatt Blues Festival di Edmonton (2004), il Koktebel Jazz Festival (2006) e il Southside Shuffle a Port Credit , Ontario (2015).Nel maggio 2008, Wayne ha pubblicato il suo album, Can’t Stop Now . Il recente rilascio di Wayne, Rollin ‘with the Blues Boss (2014), includeva contributi di Diunna Greenleaf ed Eric Bibb . L’uscita di Wayne del 2016, Jumpin ‘& Boppin’, vedeva protagonista il chitarrista Duke Robillard.

