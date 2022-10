Kicca Andriollo presenta "Call me sugar" al Corner Live

La voce di Kicca, cosi atipica ed espressiva, il suo carisma e la magia di una complicità naturale con i musicisti le permettono di esprimere una grande energia sul palco che coinvolge il pubblico in una grande festa. E' con il pianista ed organista Oscar Marchioni che scrive dei brani travolgenti che ci immergono negli universi sonori della soul, del funk e dello ska. Di base a Parigi Kicca sarà accompagnata dal suo complice Oscar Marchioni (tastiere), Nicola Tamiozzo (chitarra el.), Filippo Rinaldi (basso) e Alessandro Lupatin (batteria).

Dopo cinque album: Bollente (2004), Sssschh (2009), Senso Contrario (2011), Kicca (2015) e I can fly (2019) questa sera sarà il nuovo album Call Me Sugar (Cristal Groupe/Inouïe Distribution) uscito il 9 Settembre a trasportarvi lontano.