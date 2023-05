Al Teatro Comunale arriva "Kind of Bill"

Chi conosce Bill Evans sa quanto lui e la sua musica siano stati una pietra miliare nella storia del jazz, e Kind of Bill, come espresso dallo stesso Dado Moroni, musicista dalla magistrale maturità pianistica, non è un semplice tributo, ma è una celebrazione dell’eredità che Bill Evans ci ha lasciato, un vero e proprio richiamo alla memoria, alla scelta delle note e allo stile di questo grande Artista. Al tempo stesso questo progetto è anche un omaggio a due straordinari musicisti, che hanno collaborato a creare la musica e il suono che ancora oggi conosciamo come il suono di Bill Evans, registrando con il pianista e compositore statunitense dischi che sono tutt’ora considerati perle preziose della discografia jazz: il contrabbassista portoricano Eddie Gomez e il batterista statunitense Joe La Barbera. Gomez, dotato di tecnica virtuosa e brillante, ha suonato per ben undici anni con Evans, e fu protagonista, tra gli altri, del celebrato album “Live At The Montreux Jazz Festival” del 1968. La Barbera, musicista sempre misurato e intelligente nell’aprire spazi ai compagni, fu l’ultimo batterista di Evans prima della scomparsa, oltre che protagonista di un’altra pietra miliare quale “The Paris Concert”.