King in town a Treviso

Si chiamerà “King in Town”, ma è la riproposizione degli Elvis Days. Ritorna a Treviso, dopo quattro anni di pausa, dal 14 al 18 giugno prossimo il festival dedicato al leggendario cantante di Memphis. Nella stessa sede, ovvero le Mura, tra Porta S. Quaranta e Viale Bartolomeo d’Alviano, ma con un format diverso, più centrato sul revival storico e culturale del periodo d’oro del rock’n’roll, che va dagli anni ’50 agli anni ’70 ed ha in Elvis Presley il “King” per eccellenza. Ma che prevede anche una serata speciale dedicata i Beatles con una delle migliori band in circolazione capaci di far rivivere sul palco il mito dei “Fab Four”.



Ma “King in Town” non sarà solo musica. Ad accompagnare i concerti dei musicisti non mancheranno durante i cinque giorni del festival dj set che proporranno musiche anni ’50 e ’60, mercatini vintage, workshop di ballo aperti al pubblico, food & drinks, il barber & hair shop ed un parco di divertimenti per i bambini. Sabato 17 giugno è anche prevista l’immancabile sfilata di auto americane d’epoca.