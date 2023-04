Kristian Ghedina ospite a “Il mese della montagna”

Chi non conosce Kristian Ghedina? Dietro il campione, lo sciatore, l’uomo jet dello sci italiano c’è anche l’uomo conosciuto per la sua simpatia, la sua passione per la montagna, le “follie” sugli sci.



Sarà protagonista di una chiacchierata insieme all’amico Marco Varisco e ai ragazzi delle scuole di sci.



Cadorino classe 1969, è entrato nella storia dello sci alpino italiano come uno dei migliori specialisti delle prove veloci (discesa libera, supergigante) degli anni ‘90, vincitore di tre medaglie iridate e di 13 gare in Coppa del Mondo.



Di lui riporta un profilo biografico anche l’Enciclopedia Treccani: “Sciatore e corridore automobilistico italiano (nato a Cortina d’Ampezzo 1969). Ritenuto il miglior discesista dello sci italiano, ha esordito nella Coppa del mondo del 1989, ottenendo in seguito 13 vittorie in Coppa del mondo (dal 1990 al 2001) e tre medaglie ai mondiali (argento nel 1991 e 1996; bronzo nel 1997). Ritiratosi dalle competizioni sciistiche nel 2006, nello stesso anno ha iniziato a dedicarsi all'automobilismo, correndo per la BMW nel Campionato italiano superturismo, nella F3000 International masters e quindi nel Porsche Supercup”.