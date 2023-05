L’ACQUA SIAMO NOI

I segni del cambiamento climatico nella nostra terra



I fiumi a secco di questo momento storico ci hanno aperto gli occhi su quanto i cambiamenti climatici stiano modificando gli equilibri del nostro pianeta e possano concretamente mettere in pericolo le nostre comunità. La diminuzione dei fenomeni nevosi e la scarsità di precipitazioni stanno già causando nel corso di questa primavera danni all’agricoltura e la prospettiva, se non dovesse piovere in modo consistente, è che l'estate 2023 possa essere ben più critica del 2022. La situazione attuale non può farci rimanere impassibili. L’acqua è l’elemento costitutivo della vita e senza di essa il nostro ambiente non può produrre nulla, diventa arido e desertico. Pertanto sta a noi mettere in atto azioni sostenibili volte alla salvaguardia della nostra casa comune.



Ritrovo e partenza: Piazza Giovanni Paolo I

Escursione ad anello, 6km, durata 2h, 280 mt dislivello





introduce Kristian Gandin