L'arte del Taiko

Nella suggestiva cornice del Castello di Asolo, una serata dedicata alla millenaria arte del Taiko, il “grande tamburo” giapponese, accompagnato dalla melodia del flauto shakuhachi e shinobue.

Mugen Yahiro, Naomitsu Yahiro e Tokinari Yahiro, del gruppo Munedaiko, ci faranno vivere un’esperienza davvero unica, attraverso una performance spettacolare e spirituale al tempo stesso, intrisa dei principi dello zen, non solo musica da ascoltare, ma gesto, equilibrio, ritmo e bellezza.



Dopo il concerto, aperitivo con gli artisti offerto da Bogana Vini.



Ingresso ad offerta responsabile – per prenotazioni scrivere a asolomatinee@gmail.com



In caso di maltempo il concerto si terrà nell’attiguo Teatro Duse.



Informazioni su www.asolomatinee.org e www.facebook.com/AsoloMatinee