L’IRAN E I SUOI FIGLI

Uno sguardo sui conflitti e sulle contraddizioni della società persiana



Un dialogo per scandagliare le contraddizioni che animano l’Iran: repubblica islamica intrisa di restrizioni e di veti che spesso sfociano in violente repressioni ma anche società istruita e colta, vivificata da intellettuali, scrittori e registi che ci incantano e ci fanno sognare. Per di più un paese di donne e di giovani resilienti che, con audacia, scendono tra le strade per rivendicare diritti che nel mondo occidentale diamo per scontati.

Uno sguardo aperto alla multidisciplinarietà, che tiene conto della storia, dell’economia, degli aspetti religiosi e culturali, con un’attenzione alle minoranze, alle problematiche di genere e ai recenti conflitti politici e sociali, capace di comprendere l’Iran di oggi, travolto da un’ondata rivoluzionaria, Si tratta della rivolta più grande dopo quella del 1979, ed è una rivolta dei giovani, che non accettano più le regole del regime di Khamenei. Una storia di resilienza attiva, non un elogio alla sopportazione, una nuova genesi con l’obiettivo di, con le parole di Shirin Ebadi, prima donna iraniana e prima musulmana a ricevere il Nobel per la Pace, “cambiare il sistema senza stravolgere il nostro credo”.





introduce Elvira Fantin