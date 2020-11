"L'ultimo T-Rex era un bullo": lo spettacolo per bambini è in streaming

Domenica 8 novembre alle 16,30 i bambini possono assistere a uno spettacolo teatrale in streaming sulla pagina Facebook del Teatro Sant’Anna di Treviso (https://www.facebook.com/ AlcuniTeatro). “L’ultimo T-Rex era un bullo”, questo il titolo, è il secondo appuntamento della rassegna di streaming teatrale partecipato ideata da GLI ALCUNI e realizzata in collaborazione con ISRE, l’Istituto Superiore Internazionale Salesiano di ricerca Educativa, per il progetto ALTER-NATIVE DIGITALI, finanziato dalla REGIONE DEL VENETO. Lo spettacolo, per la regia di Sergio Manfio, parla di un tema estremamente attuale: il BULLISMO.

“L’ultimo T- Rex era un bullo”, con il Capi e l’Assistente (Sergio e Francesco Manfio)"

Il Capo spedizione e il suo Assistente scoprono che un grosso T-Rex è morto a seguito di un enorme spavento, mentre un piccolo Chilesauro è riuscito a fuggire. I due esploratori capiranno che non importa se sei un enorme T-Rex… a fare i bulli con i più piccoli e indifesi c’è sempre il rischio di imbattersi in qualcuno più grosso di te!

Lo spettacolo parla di bullismo, un tema che tocca da vicino il mondo della scuola. Gli Alcuni sono convinti che non è mai troppo presto per parlare di bullismo. Capire per riconoscere. Riconoscere per distinguere ciò che diverte da ciò che ferisce… Sergio e Francesco Manfio sapranno, come di consueto, entusiasmare il giovane pubblico, trasmettendo nello stesso tempo contenuti importanti, confermando l’incessante impegno degli Alcuni sulle tematiche che riguardano l’infanzia.

UNO SPETTACOLO INTERATTIVO : Anche questo spettacolo – come gli altri della rassegna – è stato recitato e ripreso al Teatro Sant’Anna nelle settimane scorse con 3 cameramen che usavano telecamere in alta definizione. Il video è stato poi editato da Gruppo Alcuni in maniera da divertire il giovane pubblico e stimolare la partecipazione da casa, grazie anche alla presenza dei pupazzi dei fenicotteri Lello e Lella che – durante gli spettacoli – pongono delle domande al pubblico. I due fenicotteri sono i protagonisti del divertente “gioco a quiz” che interrompe lo spettacolo in alcuni punti. Armati di foglio e penna, i bambini da casa segneranno su carta le risposte alle facili domande relative allo spettacolo poste dai due pupazzi. Al termine dello spettacolo verranno invitati a scrivere a eventi@alcuni.it dando le loro risposte. Per chi indovina c’è un premio a sorpresa, diverso ogni settimana!

OTTIMI RISULTATI PER IL PRIMO SPETTACOLO : Il primo appuntamento, domenica scorsa, ha fatto registrare dal progetto una buonissima perfomance social, con più di 230 dispositivi collegati e almeno 500 persone che assistevano allo spettacolo durante la diretta streaming. Solo nella prima visione si sono totalizzate oltre 900 views per quasi 7.000 minuti di visualizzazione. I post che annunciavano lo spettacolo hanno raggiunto più di 25.000 persone in target. Un successo anche il quiz proposto dai fenicotteri Lello e Lella con oltre 100 mail arrivate all’indirizzo de Gli Alcuni, che hanno realizzato e inviato a ogni bambino un disegno personalizzato e autografato dai personaggi dello spettacolo.

*** Il cartellone “Il teatro a casa vostra” fa parte del PROGETTO ALTER-NATIVE DIGITALI che vede insieme Gruppo Alcuni, ISRE-Istituto Superiore Internazionale Salesiano di ricerca Educativa e la Regione del Veneto, che finanzia l’operazione attraverso il Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 | Asse 1 – Occupabilità – Area Formazione sulla DGR 818 | 4285-0001-818-2020.