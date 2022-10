"La bellezza è una domanda": incontro con Ugo Morelli

Incontro con Ugo Morelli

L’estetica delle relazioni richiama, in base ad approfondite analisi neuroscientifiche, la rilevanza della bellezza come esperienza di risonanza incarnata che, se particolarmente riuscita, aumenta ed estende le capacità e possibilità individuali, amplificando la sensibilità. Educare alla bellezza può essere perciò una via di educazione sentimentale che aumenta l’accessibilità a se stessi, agli altri e al mondo.



Ugo Morelli, psicologo e scrittore, già professore presso le Università degli Studi di Venezia e di Bergamo, oggi insegna Scienze Cognitive applicate al paesaggio e alla vivibilità all’Università Federico II di Napoli. Autore di numerose pubblicazioni, collabora stabilmente con varie testate giornalistiche.