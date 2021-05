La Conegliano ebraica

La visita si snoderà in tutto il centro storico alla ricerca delle tracce cha la comunità ebraica ha lasciato nelle contrade della città durante sette secoli di storia. L'itinerario si spingerà fino all'antico cimitero ebraico posto sul colle Cabalan (ingresso da via Gorizia), luogo suggestivo e ricco di storia, accessibile grazie alle cure del Centro Coneglianese di Storia e Archeologia.

La Vostra Guida sarà LAURA PASIN



Prenotazione obbligatoria ed impegnativa a mezzo e-mail. Si chiede cortesemente di indicare al momento della prenotazione il numero esatto dei partecipanti e i dati per emettere la quietanza del pagamento.

Modalità di prenotazione: inviare una mail a astarte.lp@libero.it oppure un messaggio al 3476428685. Termine ultimo per le iscrizioni: ore 12.00 del giorno stesso.

La visita NON si svolgerà in caso di maltempo..

In ottemperanza alle disposizioni in materia di contenimento Covid19 si chiede ai partecipanti di essere provvisti di mascherina e di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.