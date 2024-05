La corro con Te - Il tuo traguardo vale doppio

MANIFESTAZIONE PODISTICA a carattere ludico-motorio sulle distante di 5 e 10 km. Un evento per festeggiare i legami tra le persone e il rispetto per la vita.Di corsa, con il cuore. ADVAR con la collaborazione di ASD Trevisatletica e con il patrocinio del Comune di Treviso organizzano la prima edizione de “La Corro con Te”. Ciò che rende unico nel suo genere l’evento è la possibilità per i partecipanti di “portare virtualmente con sè persone a loro vicine che, per motivi di salute o fragilità, non possono partecipare attivamente: attraverso un pettorale dedicato indicheranno il nome del compagno/a di corsa virtuale a testimoninza del legame che li unisce e li unirà fino al traguardo. Ecco perchè vale doppio!

*La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione metereologica. La quota di iscrizione non è rimborsabile.

€8,00 quota adulti

€3,00 quota minori di anni 12

Per informazioni chiama il numero 378/3048571 o scrivi aprenotazioni@advar.it