"La fiducia" - Incontri culturali con l'ADVAR

AL VIA “LA FIDUCIA”, la nuova edizione degli INCONTRI CULTURALI dell’ADVAR.

Quest’anno il ritorno a CA’ dei CARRARESI ed anche in DIRETTA STREAMING.

Saranno gli studenti della 4H del liceo Scientifico L. da Vinci ad aprire la rassegna artistico-culturale sabato prossimo a Ca’dei Carraresi di Treviso, sabato 11 febbraio alle ore 16.00, portando in scena IL PROCESSO ALLA FIDUCIA: i ragazzi scomoderanno, in qualità di testimoni a favore e contro, personaggi eloquenti della storia e della filosofia, nonché trarranno esperienza dalle loro vite vissute in qualità di amici, fratelli, figli… Con una sentenza finale, emessa dal giudice Ivo Lizzola, docente dell’Università di Bergamo di Pedagogia sociale e pedagogia della marginalità, e della devianza. E come da tradizione, il pomeriggio sarà allietato da un saluto musicale, con protagonista il Coro Giovanile dell’Associazione Musicale F. Manzato, diretto da Livia Rado, ed accompagnato da Daniela Cenedese.

Nel corso degli Incontri ci si inoltrerà quindi negli interessanti e variegati significati della FIDUCIA, analizzandone gli aspetti personali, storici, culturali e sociologici.

Nell’appuntamento successivo di sabato 4 marzo, accompagnerà il cammino verso una fiducia adulta Sandro Spinsanti, prof. esperto di bioetica, fondatore e direttore dell’Istituto Giano per le Medical Humanities di Roma. Con lui, in dialogo Salvatore Capodieci, psichiatra e psicoterapeuta, nonché docente allo IUSVE. Ospite, per il saluto musicale, il Fortissimo Sax Quartet.

L’incontro del 25 marzo verterà sulla costruzione della fiducia nella sofferenza, grazie a Mario Magrini, psicoanalista della Società Psicoanalitica Italiana, nonché docente IUSVE. Concluderà la disamina Annamaria Marzi, fondatrice e presidente dell’Hospice “Casa Madonna dell’Uliveto” di Reggio Emilia. Protagonisti del momento musicale saranno ancora giovani artisti: il Gruppo d’Archi dell’Associazione F. Manzato.

Tutti gli eventi saranno coordinati dal moderatore di sempre, Luciano Franchin, prof. di filosofia, membro del comitato scientifico dell’Associazione.

Per l’ADVAR gli INCONTRI CULTURALI rappresentano un immancabile obiettivo statutario, a fianco dell’Assistenza - a domicilio e all’ Hospice “Casa dei Gelsi”- e del progetto Rimanere Insieme per l’elaborazione del lutto. L’Associazione, infatti, fin dalle sue origini ne organizza un ciclo annuale per i cittadini del territorio, in cui relatori di elevata caratura coinvolgono il pubblico in riflessioni su argomentazioni di particolare interesse. Nel periodo reso complesso dalla pandemia, l’ADVAR è sempre stata attiva, anche con gli appuntamenti dedicati alla cultura. Per l’edizione 2021 i partecipanti si sono collegati tramite computer. Dall’anno scorso gli Incontri sono tornati in presenza, senza abbandonare la diretta streaming, avvalendosi dell’opzione on line, non come mera alternativa alla presenza, ma quale forte valore aggiunto, per potersi ritrovare insieme agli Amici vicini, e anche raggiungere gli Amici lontani!

Per informazioni contattare la dott.ssa Giovanna Zuccoli: giovanna.zuccoli@advar.it, 0422 358311.