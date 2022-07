La Giusta Distanza Festival

Occhio, attenzione e senso. Per “metter mano alle cose, per ripararle, mantenerle, restaurare i danni del tempo. Tutto questo non si impara dal futuro, ma dalla trasmissione dell'esperienza”. Mirko Artuso parte dalle parole di Marco Paolini, ospite dello scorso anno, per disegnare la terza edizione del Festival “La Giusta distanza”, che dal 19 al 23 agosto animerà i borghi di Segusino, Milies, Quero Vas in un viaggio emozionale nel cuore del nostro presente, tra spettacoli, film, concerti, incontri con l'autore, poesia, danza e persino un'escursione in grado di “farci ritrovare il senso di questo momento sospeso che stiamo vivendo – spiega l'attore e regista Mirko Artuso, direttore artistico della kermesse - credo fortemente nella capacità delle persone di ritrovare la giusta sensibilità, l’attenzione ai particolari, per ridare senso a questo nostro passaggio terreno. Cosa può fare l’arte, il teatro, il cinema, la musica se non parlare alle persone? È questo il nostro impegno quotidiano”.

Per il suo terzo anno di vita, il festival propone riflessioni che abbracciano il nostro presente con numerosi ospiti che animeranno la rassegna estiva, dal regista Andrea Segre col suo film “Po” alla narratrice Giuliana Musso insieme allo stesso Artuso impegnati a rileggere Meneghello, e poi Massimo Cirri e Guido Beretta tra radio e talk comico, Arianna Porcelli Safonov in un “trekking and reading” , il “teatrante” Roberto Faoro alle prese con Arlecchino, i musicisti Isaac de Martin e Leonardo Facchin in un suggestivo concerto al tramonto, e poi Pasolini nello sguardo di due grandi attrici come Maria Roveran e Nicoletta Maragno e della danzatrice- performer Teresa Farella, anima anche di un workshop di teatrodanza, accompagnate dal compositore Joe Schievano. Ma c'è anche spazio per un omaggio a Pavese con l'autore di Valdobbiadene Miro Graziotin e per uno spettacolo comico-poetico con Beppe Rosso che celebra le Langhe, terre di vini importanti, e liquori fatti in casa.