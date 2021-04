Continuiamo a parlare di ritualità nell'agorà virtuale di Robe Turche.

Martedì 27 aprile alle ore 20.45, aspettando la luna piena in Scorpione, tratteremo questo affascinante argomento:

"La Luna Piena e i suoi rituali"

A cura Di Rosy Giancaspro con la partecipazione della Moon Mother Barbara Bianchi

In diretta Facebook https://www.facebook.com/robeturche



"Sappiamo quanto la Luna influenzi la nostra vita su questa terra e la connessione con le fasi lunari per le donne è naturale quanto reale. Esiste tutto un mondo fatto di energie che si alternano, di archetipi da conoscere, da vivere, di relazioni profonde con il proprio corpo. Riunirsi in cerchio è un rituale dove si ha la possibilità di vivere a pieno la nostra parte più sacra” Rosy Giancaspro.



A condurre il rituale c’è la Moon Mother Barbara Bianchi https://www.facebook.com/barbarabianchi



Chi desidera fare il rituale con noi, può indossare una veste bianca e tenere vicino una ciotola con acqua e una ciotola con una candela bianca.

Vi aspettiamo per riunirci in cerchio insieme!





L'evento, pubblico e gratuito, sarà in diretta sulla pagina Facebook di Robe Turche

