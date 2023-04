A Cà dei Carraresi il convegno "La montagna bene da tutelare"

Casa dei Carraresi ospita martedì 18 aprile (ore 17.30) una conferenza sul tema “La montagna bene da tutelare”. L’evento si inserisce nel ciclo di incontri organizzati per “Il Mese della montagna.



Relatori sono Guerrino Malagola e Alessandra Barbieri della Commissione Tutela Ambiente Montano del CAI.



La conferenza presenterà il lavoro delle Commissioni per la Tutela dell’Ambiente Montano, chiamate a interagire con enti e amministrazioni al di fuori del Club Alpino Italiano (CAI), fornendo il supporto tecnico di conoscenze scientifiche in ambito di tutela. Fondamentale è il monitoraggio del territorio montano, con la messa in rete del lavoro portato avanti nella vigilanza ambientale e nella formazione culturale.



Guerrino Malagola è socio e past-president della Sezione CAI di Conegliano, ORTAM (Operatore Regionale Tutela Ambiente Montano) e anche ONCN (Operatore Naturalistico Culturale Nazionale del comitato scientifico del CAI). Attualmente ricopre la carica di segretario della Commissione Centrale CAI TAM. Libero professionista, con esperienza delle normative a tutela delle aree sottoposte a vincolo ambientale e paesaggistico.



Alessandra Barbieri è socia della Sezione CAI di Padova, di cui ha ricoperto il doppio mandato di Consigliere del Direttivo Sezionale e il mandato 2022 di Delegato Nazionale per la medesima sezione; ORTAM dal 2022. Attualmente ricopre la carica di Presidente della CITAM VFG (Commissione Interregionale Tutela Ambiente Montano) per il mandato 2023-2025.