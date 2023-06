La musica delle piante

Un incontro esperienziale su come le piante emettano dei suoni, delle vere melodie. Grazie all’utilizzo di uno strumento che ci farà da tramite dalle loro frequenze alla nostra capacità uditiva.

Nella prima parte Sara spiegherà come ha conosciuto questo mondo dei suoni delle piante, seguirà la dimostrazione utilizzando delle piantine trovate nel luogo della Villa o portate da voi, al termine si potranno fare delle domande e intavolare una discussione sul valore dell'esperienza.

? SARA in arte: (Fiordaliso Cerbiatto) Insegnante di musica, yoga, danza e pianoforte.

Descrizione: Sara ha organizzato per vent'anni corsi di musica per bimbi e adulti; ha suonato come solista e in formazioni cameristiche; ha insegnato musica, teatro e yoga educativo nella scuola pubblica in tutte le fasce d'età. Ha una formazione eclettica. Si interessa al mondo delle piante come coltivatrice ed erborista.

Gli incontri si terranno a Villa Pontello.

Via Pontello 27, Crocetta del Montello, TV.

Adolescenti e adulti di tutte le età (necessita la capacità di restare in silenzio e in ascolto per 1,5 h)

COSA PORTARE: abbigliamento comodo e una copertina o cuscino (se desiderate una vostra piantina in vaso a cui volete bene)

Mercoledì 28 GIUGNO 2023

A CHE ORA: 20.15 accoglienza 20.30 inizio attività 22.00 o 22.30 termine.

15 euro per chi non è iscritto all'Associazione e 10 euro per gli associati

L’attività si attiverà con un numero minimo di 8 partecipanti.

ISCRIVITI sul nostro sito oppure scrivici ai contatti sottostanti, ti risponderemo il prima possibile.



