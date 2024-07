"La Piera de Totoi" - La storia dimenticata del Sanfiorese Antonio Fanello

Durante una cena del coro Pradevai, qualche corista parla dei personaggi del passato e Michele nomina la storia de "la Piera de Totoi". Le informazioni non sono molte ma l'interesse per la dinamica del fatto porta il coro a fare delle ricerche per ottenere più informazioni. Vengono consultati gli anziani del paese alla ricerca di qualche riferimento all'episodio. Grazie all'aiuto di Gilberto Zambon dopo molte ricerche emergono le testimonianze di Maria Corte e Lionella Zambon…



Questo è stato l'inizio delle ricerche e del lavoro che hanno portato alla scrittura di "La Piera de Totoi", un brano con parole del Coro Pradevai e musica del Maestro Vanni Mazzer. La canzone racconta la tragica storia dell'assassinio del Sanfiorese Antonio Fanello nel 1873, un evento che ha segnato profondamente la memoria storica della comunità locale.



Siete tutti invitati a partecipare alla serata di presentazione del brano, che si svolgerà venerdì 12 luglio 2024 alle 20:45 presso la chiesa parrocchiale di San Fior di Sotto. Interverranno anche il poeta Massimo Neri, che presenterà la poesia "Totoi", e lo scrittore Alessandro Nardo, che presenterà i libri "Faìs" e "Mèrica".