Quinto appuntamento con “La poesia non è un lusso” martedì 13 Giugno 2023 a partire dalle ore 20, da OstiNate, via dei Dall’Oro 30, Treviso. Torna il salotto culturale di Progetto Donne Veneto Aps in collaborazione con OstiNate Wine Bar di Treviso che ospita gli incontri fin dalla prima serata del febbraio scorso con il patrocinio di Fancy Women Bike Ride e Movimento Sovv.

La serata è uno spazio dedicato alla libera condivisione di poesie, chiunque può partecipare con poesie proprie o altrui. Esiste un tema, come già nei precedenti incontri, ma non è vincolante. Che cosa si intende per viaggio? Cosa significa viaggiare? Cambiamenti radicali o impercettibili, speranze, visioni. “Chi ritorna da un viaggio lunghissimo / non è più la stesa persona. // Ha raccolto colori, paesaggi, / temperature, odori, inverni e sole.”

Ecco il tema di questo nuovo incontro dedicato in particolare alla poesia di Maria Luisa Spaziani, poeta, scrittrice, traduttrice, saggista, scrittrice per il teatro. A soli 19 anni fonda e dirige una rivista letteraria Il girasole diventato poi Il dado e sulle sue pagine ospita nomi come Sandro Penna e Umberto Saba, Vasco Pratolini e Leonardo Sinisgalli. E, a sorpresa, anche un capitolo del romanzo Le onde che Virginia Woolf le manda prima di morire con la dedica autografa “alla piccola direttrice”.

Come di consueto c’è solo una raccomandazione, un simbolo per la serata: indossare o portare con sé qualcosa di blu o rosso. Questo per ricordare, celebrare, onorare e in un certo senso portare avanti due determinanti esperienze femministe: il gruppo Redstockings fondato da Shulamith Firestone a New York e ispirato al gruppo di scrittrici inglesi della Blue Stockings Society.

Evento gratuito, senza prenotazione.