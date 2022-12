La Ronda 2023 - Classica del Nord(est)

Ritorna l’appuntamento con la corsa più pazza, avventurosa e divertente che ci sia! LA RONDA è ispirata alle Classiche del Nord e ti farà vivere l’esperienza di pedalare sui muri e le sconnessioni delle Fiandre… nel cuore della Marca Trevigiana, a mille chilometri dal Belgio! “Fiandre Trevigiane”, così le abbiamo ribattezzate: le dolci colline tra Conegliano e Vittorio Veneto fatte di vigne di Prosecco e vette prealpine sullo sfondo, strade strette e paesaggi rurali. Uno scenario unico al mondo - da poco pure patrimonio UNESCO – nel quale si celano difficoltà inaspettate che non hanno nulla da invidiare ai più celebri “muur” e “kassei” del nord.

Un’esperienza da vivere con tranquillità e relax, senza agonismi né esasperazioni, dove per una volta non ci sono avversari ma solo compagni di viaggio: LA RONDA è infatti una semplice pedalata ad andatura libera su un itinerario di 100 chilometri che cambia ogni anno, con partenza alla francese e con la traccia GPS come unico strumento per seguire il percorso. Sta a te scegliere quale bicicletta utilizzare: c’è chi sceglie la bici da strada e chi la mountain bike, chi invece preferisce una gravel e anche qualcuno che si fa supportare da una e-bike. Perché a LA RONDA non importa il mezzo, ma il fine: divertirsi!

Iscrizioni su www.laronda.cc da inizio dicembre.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE INCLUDE:

?- Frontalino identificativo

- Assicurazione giornaliera

- La traccia GPS del percorso (inviata via mail)

- Due ristori lungo il percorso

- Un ristoro finale all'arrivo

- Assistenza medica

- Gadget della manifestazione

- Finisher gift



Per motivi organizzativi, logistici e di sicurezza la partecipazione è limitata a non più di 1000 iscritti.

COME ISCRIVERSI

On-line fino al 6 Aprile 2023 tramite il portale Raceresult e pagamento con carta di credito o bonifico bancario.

Oppure Domenica 16 Aprile 2023, al ritrovo prima della partenza, salvo esaurimento posti disponibili (sarà inoltre possibile pre-iscriversi on-line fino al 13 Aprile 2023).

CHI PUO' PARTECIPARE

I maggiorenni d'ambo i sessi in possesso di un certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva AGONISTICA o ad elevato impegno cardiovascolare, secondo il D.M. del 18/02/82 e/o il D.M. 24/04/13, oppure per attività sportiva NON AGONISTICA, valido alla data del 16.04.2023. Qui trovi un fac-simile del certificato.?

CERTIFICATO MEDICO

E' obbligatorio inviare copia del certificato medico all'atto dell'iscrizione, o utilizzando l'apposito link presente nella mail di conferma iscrizione entro e non oltre il 06 Marzo 2023.



Salvo eccezioni particolari, il giorno 16 Aprile 2023 verranno accettati certificati medici delle sole nuove iscrizioni sul posto.



Saranno accettati i seguenti tipi di certificato:

- attività sportiva agonistica (ciclismo, atletica leggera, nuoto, triathlon, sci di fondo).

- attività ad elevato impegno cardiovascolare.

- attività sportiva non agonistica.

SOSTITUZIONE PARTECIPANTI

La sostituzione di un partecipante già iscritto è possibile solo fino al 6 aprile 2023, oppure direttamente alla partenza Domenica 16 Aprile 2022.

Per la sostituzione sarà richiesto un contributo di euro 5,00.