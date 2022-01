Quarto appuntamento della seconda edizione di A.I.A. – Artificial Intelligence in Agorà organizzata da BiblioTreviso e Comune di Villorba con il patrocinio della Regione Veneto, della Provincia e del Comune di Treviso, dell’ULSS2 Marca Trevigiana, della Camera di Commercio di Treviso - Belluno e di Fabrica, Centro di Ricerca sulla Comunicazione del Gruppo Benetton.

Tra gli ambiti di applicazione dell’Intelligenza Artificiale quello della medicina e della sanità pubblica è forse quello che ci tocca in maniera più diretta. Quando si parla di salute e A.I. il rapporto uomo-macchina (e individuo-algoritmo) emerge in tutta la sua potenza, anche drammatica. Ma Intelligenza Artificiale non significa solo nuove modalità e possibilità di cura. Gli algoritmi di apprendimento automatico possono giocare un ruolo chiave nel campo emergente della Salute Circolare (o One Health) creando le premesse per un’integrazione più completa tra le diverse discipline che la compongono: la salute degli esseri umani, la salute di piante ed animali, la sicurezza alimentare, il controllo delle zoonosi (malattie che possono diffondersi tra animali e esseri umani, come influenza, rabbia e febbre della Rift Valley, COVID-19) e il contrasto alla resistenza agli antibiotici (area rilevante per i settori agricolo, veterinario e della sanità pubblica).

Ne parleremo martedì 11 gennaio a partire dalle ore 21:00 durante l’incontro dal titolo A.I., SALUTE E MEDICINA. LA SALUTE CIRCOLARE: OPPORTUNITÀ, SFIDE E PASSI CONCRETI. Eccezionalmente l’incontro si svolgerà esclusivamente in modalità streaming su YouTube (e sui canali social di A.I.A.). Una decisione che – pur sofferta – vuole contribuire a mantenere alta l’attenzione necessaria per limitare assembramenti durante questa fase della pandemia.

Relatori:

Federico Cabitza: professore aggregato di Interazione Uomo-Macchina per il Corso di Laurea in Informatica e docente titolare di Data Visualization per il Corso di Laurea Magistrale in Data Science presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca;

Giovanni Morana: è Direttore della Unità Operativa Complessa di Radiologia Diagnostica e Interventistica dell’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dopo una lunga carriera presso l’Istituto di Radiologia dell’Università di Verona. È Socio di numerose associazioni scientifiche ed è stato presidente di gruppi di studio e della International Cancer Imaging Society (2018-19).

Prossimo appuntamento 15 Febbraio, nuovamente in modalità duale (presenza e streaming) dove affronteremo gli aspetti relativi alla cybersecurity alla luce dei recenti fatti di cronaca che hanno visto coinvolti i sistemi informatici della sanità pubblica. In che modo l’A.I. può rafforzare la tutela dei dati sensibili e quali sono le nuove minacce da fronteggiare? L’esperienza della blockchain e dei bitcoin può fungere da guida?

A.I.A. – Artificial Intelligence in Agorà è un progetto che ha come obiettivo quello di fare divulgazione sul tema dell’Intelligenza Artificiale mostrando ai cittadini i differenti punti di impatto che gli algoritmi di intelligenza artificiale hanno e avranno sulle nostre vite. La formula di A.I.A. prevede una serie di incontri a tema con esperti delle varie discipline (mediche, giuridiche, economiche, industriali) per discutere e conoscere gli aspetti teorici e pratici dell’Intelligenza Artificiale.