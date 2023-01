La settimana del business dal 16 al 20 Gennaio, webinar gratuiti sul web marketing



L’agenzia di Web Marketing Web Leaders, in collaborazione con consulenti, imprenditori e professionisti di successo, presenta con la sua “Business Week” una serie di webinar gratuiti che offrono soluzioni e metodologie mirate, volte al miglioramento e all’espansione delle aziende tramite il web.



Il programma



Lunedì 16 Gennaio ore 15:00



• Webinar Gratuito Live: COME TROVARE POTENZIALI CLIENTI VELOCEMENTE TRAMITE FACEBOOK E INSTAGRAM!

• LORENZO PIRAN, Consulente di web marketing



Martedì 17 Gennaio ore 15:00



• Webinar Gratuito Live: COME RENDERE STRAORDINARIA LA TUA IMMAGINE PUBBLICA

• LORENZA MIGLIORATO, Pr e Strategie di espansione www.ex-stra.com



Mercoledì 18 Gennaio ore 15:00



• Webinar Gratuito Live: LE AZIONI PROMOZIONALI DI SUCCESSO SU LINKEDIN PER TROVARE NUOVI CLIENTI

• ALESSANDRO SPARELLI, Expansion Manager di Web Leaders





Giovedì 19 Gennaio ore 15:00



• Webinar Gratuito Live: TECNICHE DI VENDITA: CREA LA TUA RETE COMMERCIALE VINCENTE

• STEFANIA MAZZUCATO, Vicedirettore e Responsabile Commerciale di Web Leaders





Venerdì 20 Gennaio ore 15:00



• Webinar Gratuito Live: SEO IN 24 ORE: RAGGIUNGI LE PRIME POSIZIONI SU GOOGLE IN TEMPI RECORD

• MICHELE DE CAPITANI, Fondatore e Titolare unico di Web Leaders



Informazioni e contatti



Scopri il programma completo e prenota il tuo posto:



Al seguente link: www.webleaders.it/business-week-fb/?ref=portale



Mandando un'email a info@webleaders.it