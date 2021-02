La settimana del business dal 22 al 27 febbraio

WEBINAR GRATUITI RIGUARDO IL WEB MARKETING



L’agenzia di Web Marketing Web Leaders, in collaborazione con consulenti, imprenditori e professionisti di successo, presenta con la sua “Business Week” una serie di webinar che offrono soluzioni e metodologie mirate, volte al miglioramento e alla crescita delle aziende.



PROGRAMMA

Lunedì 22 Febbraio ore 11:00

Webinar Gratuito Live - COME CREARE UN POST PERFETTO SUI SOCIAL MEDIA PER AUMENTARE LE VENDITE

VIVIANA DAMORE - Social media Coach ed Esperta di Comunicazione sul Web



Martedì 23 Febbraio ore 15:00

Webinar Gratuito Live - COME DIVENTARE UN ESPERTO SEO: IL METODO SCIENTIFICO!

VINCENZO CRISTIAN DINOIA - Responsabile Produzione e Qualità di Web Leaders





Mercoledì 24 Febbraio ore 15:00

Webinar Esclusivo - VALE LA PENA PROMUOVERSI IN UN MOMENTO DI CRISI?

LORENZA MIGLIORATO - PR e strategie di espansione www.ex-stra.com



Giovedì 25 Febbraio ore 15:00

Webinar gratuito live -IL METODO SCIENTIFICO PER AUMENTARE LE VENDITE GRAZIE AL WEB!

ALESSANDRO SPARELLI - Pr Manager di Web Leaders





Venerdì 26 Febbraio ore 15:00

WINNING PEOPLE EVENTS - SPECIAL VIP EDITION

OTTENERE LA MASSIMA RAPIDITÀ DI ESPANSIONE CON IL WEB

GAETANO ROMEO - Uno tra i massimi esperti di digital marketing





Sabato 27 Febbraio ore 15:00

Webinar Registrato – TECNICHE DI VENDITA: IL METODO SCIENTIFICO

STEFANIA MAZZUCATO - Vice direttore e responsabile commerciale di Web Leaders



INFORMAZIONI E CONTATTI

Scopri il programma completo e prenota il tuo posto:

• Al seguente link: www.webleaders.it/business-week-fb/?portale

• Chiamando il 3471327367

• Mandando un'email a info@webleaders.it

