Monologo" La ventiduesima donna"

monologo di e con Angela Iantosca

Nella Costituente erano ventuno. Ventuno donne che avevano fatto la guerra, la Resistenza. Donne coraggiose, moderne, avanti con i tempi. Ma solo ventuno in mezzo a oltre cinquecento uomini.

Una di loro era Teresa Mattei, antifascista e partigiana, eletta all’Assemblea a soli 25 anni. Inizia da lei il viaggio di Angela Iantosca, dalla più giovane delle madri costituenti fino ai giorni nostri, attraversando il mondo femminile in tutte le sue sfaccettature.

Grandi personalità della Repubblica, certo, ma anche donne ai margini della società, come le madri detenute e le donne di mafia e camorra che Iantosca ha incontrato nel suo lavoro di giornalista. E poi le donne che si sono ribellate, che non hanno taciuto e che hanno pagato.

Tanto, troppo. Antigoni contemporanee in un racconto serrato e senza scorciatoie, che non lascia spazio agli alibi, alle giustificazioni e impone scelte nette. Nette come le parole della Costituzione.



Di chi ogni giorno, attraverso le proprie scelte, sceglie di essere la Ventiduesima Donna!