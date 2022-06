La Via dei Mulini a Cison di Valmarino tra boschi incantati e antichi mestieri

Partendo dal centro storico di Cison di Valmarino, uno dei “Borghi più belli d’Italia”, andremo alla scoperta della Via dei Mulini che, costeggiando il torrente Rujo, si snoda nel bosco.



Un’escursione capace di stupire ad ogni angolo in quanto racchiude in sé il valore della storia, la bellezza della natura ed il fascino della magia.



Ci immergeremo in quella che era la realtà artigianale di Cison fino all’inizio del secolo scorso, legata al torrente Rujo e allo sfruttamento delle sue acque: osserveremo vecchi lavatoi ricostruiti, fontane, canalette con diverse chiuse, antichi mulini e resti di vecchi folli.



Ci faremo rapire dall’incanto della natura, dall’incessante suono dell’acqua che scorre, dai profumi del sottobosco, dalle cascatelle che inaspettatamente si mostrano lungo il cammino.



Giungeremo sino al Bosco delle Penne Mozze, un memoriale circondato dalla natura creato per ricordare i caduti alpini della provincia di Treviso, per poi tornare al punto di partenza nello splendido borgo di Cison.



Il cammino, che si snoda tra boschi e prati, consentirà di apprezzare non solo una natura autentica ma anche uno spaccato di vita di un tempo.



DATE: ogni martedì di luglio, agosto e settembre.



RITROVO: Cison di Valmarino (TV). Il punto di ritrovo verrà indicato nella conferma di prenotazione.



DURATA: 3 ore circa soste incluse (variabile a discrezione degli organizzatori e delle condizioni meteo).



TARIFFE: € 16 per gli adulti. € 10 per i bambini e i ragazzi dai 6 fino ai 14 anni.



LUNGHEZZA: 6 km

DIFFICOLTÀ: facile. Percorso ad anello di circa 6 km. Adatto a partecipanti dai 6 anni in su abituati a camminare.

DISLIVELLO: 250 metri.



EQUIPAGGIAMENTO:

abiti comodi, possibilmente a strati, giacca o mantellina impermeabile, scarpe da trekking, almeno 1 lt di acqua a persona, snack, cappello. Consigliati bastoncini da trekking.



COME PARTECIPARE: la prenotazione è obbligatoria e va effettuata tramite il pulsante PRENOTA, non oltre 48 ore dall’inizio dell’evento, a questo link: https://bit.ly/2IoNSET

La conferma di prenotazione sarà data tramite comunicazione specifica a ciascun partecipante.



CONTATTI

www.beescover.com

hello@beescover.com

WhatsApp/tel.: +39 324 546 1686



MAGGIORI INFORMAZIONI: https://bit.ly/2IoNSET