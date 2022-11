La Vita a 30 Anni Official Party @ New Age Club

A grande richiesta sulla provincia Venerdì 18 novembre arriva al New Age la Festa ufficiale dei 30enni d'Italia. Tutta la migliore musica degli anni 90/2000 sino ad oggi...se le serate a ballare sono ormai un vecchio ricordo e ti senti un pò vintage, allora sei dei nostri!

________________

FORMAT:

Che senso ha uscire tutti i week end quando puoi farlo per una sola volta valida per tutto l’anno?

Natale

Capodanno

Halloween

Ferragosto

Carnevale

Vivi in una notte tutti gli eventi così puoi dire addio allo stress delle feste…

________________

PREZZI:

Prevendite disponibili in quantità LIMITATA

Ticket online 10€ + ddp con salta coda: bit.ly/Vita30Anni_NewAge

Ticket alla porta 15€

Infoline Max: +39 393 916 2056

ORARI:

22:30 apertura porte

23:00 inizio evento

04:00 fine evento

QUANDO : Venerdì 18 Novembre 2022

DOVE : NEW AGE CLUB | Via Tintoretto, 14, 31056 Roncade TV

TARGET: età over 25, più sei over e stanco e meglio è

________________

La Vita a 30 Anni® è un marchio registrato.