“Ruraliă-Lab” - I laboratori del Livelet in trasferta ad Artigianato Vivo

Un Ferragosto all’insegna dell’artigianato, delle arti e dei mestieri antichi quello che avrà luogo nel suggestivo borgo medievale di Cison di Valmarino. Non una semplice festa ma un evento unico nel suo genere che attirerà grandi e piccini, anche grazie al ritorno degli attesi “Rurali?-Lab”, i laboratori artigianali nati dalla collaborazione del Parco Archeologico Didattico del Livelet di Revine Lago con l’Amministrazione e la Pro Loco di Cison. Nello spazio di “Rurali? - Museo temporaneo di saperi e memorie” si apriranno le porte della Bottega dei piccoli artigiani durante cinque serate dedicate ad un materiale diverso con cui i giovani partecipanti potranno creare oggetti artigianali e artistici. Un’esperienza ludico-didattica pensata infatti per i ragazzi e i bambini dai sei anni in su, mentre gli adulti potranno approfittare dell’offerta di intrattenimento di Artigianato Vivo.

Per cinque imperdibili serate il Parco del Livelet cambia scenario e approda nell’affascinante borgo medievale di Cison di Valmarino in occasione della nota manifestazione agostana Artigianato Vivo, dedicata alla riscoperta e alla valorizzazione dei lavori artigianali. L’appuntamento è al museo temporaneo “Rurali?” e in particolare nella Bottega dei piccoli artigiani, dove i più piccoli potranno scoprire, in un viaggio a cinque tappe, le arti e i mestieri manuali che hanno attraversato la storia trasmessi di generazione in generazione.

Si comincerà domani giovedì 10 agosto con “Piccole mani al telaio”, un laboratorio per creare un tessuto a partire da un telaio a cornice. Venerdì 11 sarà la volta di “Gioielli fatti a mano” durante il quale i piccoli partecipanti potranno realizzare un gioiello in steatite lavorando la pietra come una volta, ossia con acqua, sabbia e trapani a mano. Protagonista di sabato 12 agosto sarà il colore in occasione del laboratorio “All’origine dell’arte”, dedicato alla creazione di una pittura rupestre tramite tecniche simili a quelle preistoriche in un viaggio agli albori dell’arte stessa. Domenica 13 con “La terra che si plasma” sarà l’argilla ad essere lavorata con la tecnica dell’espansione per realizzare un piccolo contenitore sulla scia di una lunga tradizione che ha caratterizzato proprio Cison di Valmarino. Ultimo appuntamento lunedì 14 agosto con le “Personalissime cartoline pop up”: opere in carta e fantasia dedicate proprio al comune ospite della manifestazione, Cison di Valmarino.

Il Museo “Rurali?” si trova presso il cortile di Case Marian, in pieno centro a Cison di Valmarino e nel cuore dell’evento Artigianato Vivo, che genitori, parenti e amici dei piccoli creativi sono invitati a visitare per tutta la durata del laboratorio. Le attività occuperanno i bambini per circa un’ora e saranno organizzate in tre turni: alle 17, alle 18 e alle 19. L’accesso è gratuito ma con prenotazione obbligatoria tramite il form online:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNJndWmLFmQk1L8J4k25wlhvWEOfSOCvHvIcx94wODg-ezjQ/viewform

Per maggiori informazioni contattare: turismo@comune.cisondivalmarino.tv.it oppure rivolgersi al 335 7896949.