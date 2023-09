Inizia venerdì 6 ottobre, dalle 17.00 alle 18.00, il Laboratorio di Acquerello per bambini proposto da Sogno Numero2, a Treviso presso la sede in via Borgo Mestre 107.

La pratica della pittura ad acquerello presenta un valore aggiunto di straordinaria rilevanza: insegna ai più piccoli l' attenzione e la calma.

Un altro valore fondamentale è quello della riflessione: insegnando ai bambini ad avere del tempo da gestire e da dedicare esclusivamente ad una singola attività, si consente loro di capire che il lavoro che realizzeranno sarà di qualità solo se ragionato. I partecipanti non si divertiranno solo a colorare, ma impareranno ad associare, con la stessa armonia, non solo i colori, ma anche la teoria alla pratica.



Per informazioni 0422 348101 - 336 656997 www.sogno2.it