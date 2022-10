Laboratorio di cucina per bambini a tema Halloween

Ricette da paura per tutti i bambini in compagnia di Peri & the kitchen. Sabato 29 Ottobre alle 15:30 non perdetevi questo divertente laboratorio di cucina a tema Halloween. Ogni bambino/a avrà la sua postazione con ingredienti e occorrente dedicati, per preparare le ricette sotto la guida di Elisa Perillo, meglio conosciuta come la Peri, kids foodblogger e fondatrice del progetto di cucina per bambini Peri & the kitchen: https://www.periandthekitchen.com/



L'evento si terrà nell'Azienda Agricola Natura Salute, a San Biagio di Callalta (TV), un luogo immerso nella natura dove i partecipanti potranno raccogliere le uova con cui fare le ricette e incontrare un sacco di animali tra cavalli, pony, il ciuchino, galline, caprette. Il laboratorio si svolgerà all'interno della sala dell'Agriturismo e a seguire, per chi lo desidera, ci sarà una festicciola a tema streghette con buffet, musica e giochi per i bambini.



***ISCRIZIONI***

I posti sono limitati ed è richiesta l'iscrizione compilando questo form: https://forms.gle/SPp4gM6gTuzaSKoz9

Per maggiori informazioni potete contattare la Peri al 347 4826755 o via mail scrivendo a elisa.perillo@gmail.com o Chiara dell'Azienda Agricola Natura Salute al 347 301 9849.

Il costo di partecipazione al laboratorio di cucina è di 25€ a bambino/a sino ad esaurimento dei posti disponibili (sconto di 5 € per il fratello/sorella per un totale di 45€). Per i bambini che desiderano fermarsi alla festa, sono richiesti 5 € aggiuntivi a bimbo/a.



***INFO UTILI***



Indirizzo: Azienda Agricola Natura Salute, Via Monte Grappa, 31048 San Biagio di Callalta TV.