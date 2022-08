Laboratorio di cucina per bambini e degustazione di specialità pugliesi

Elisa Perillo, in arte la Peri, fondatrice di Peri & the kitchen [https://www.periandthekitchen.com] ed esperta di ricette per bambini, vi aspetta per un pomeriggio gustoso dedicato a tutta la famiglia, SABATO 10 Settembre 2022, alle 16:00.



Il laboratorio è organizzato in collaborazione con Aria di Mare [https://www.ariadimareshop.com] , realtà che offre il meglio dei prodotti tipici pugliesi tra olii, anche aromatizzati, squisiti prodotti sott'olio, taralli e altro ancora. L' evento sarà ospitato nell'ampio plateatico ombreggiato all'interno del parco di Casa Mamè, società benefit attiva nella distribuzione alimentare e che ospita eventi dedicati al cibo e alle persone, a pochi minuti da Vittorio Veneto [https://www.casamame.it/].



IN COSA CONSISTE IL LABORATORIO

Insieme a bambini e bambine metteremo letteralmente le mani in pasta per dare vita alle famose orecchiette, ma impareremo a fare anche altri formati di pasta divertenti.

Durante il laboratorio ci sarà anche un breve momento di gioco che aiuterà i partecipanti a scoprire qualcosa di più sull'olio extravergine d'oliva offerto da Aria di Mare. Ma non vogliamo svelarvi troppo.



DEGUSTAZIONE PER GLI ADULTI CON BOLLICINE

Al termine del laboratorio, spazio agli assaggi con olii, ricette e prodotti sott'olio di Aria di Mare tra cui le famose cime di rapa, olive, pomodorini e altre golosità negli spazi aperti del parco. Grandi e piccini potranno assaggiare l'eccellenza di queste specialità pugliesi e, chi lo desidera, potrà portarsi a casa qualche prelibatezza ad un prezzo scontato per l'occasione.

Non mancherà un calice di Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG a conclusione della degustazione, offerto da Borgoluce.



ISCRIZIONE E COSTI

Per poter partecipare é necessario iscriversi compilando il form dedicato, che si trova sull'evento Facebook: https://www.facebook.com/events/366440042349708



Per info e prenotazioni, potete contattare Elisa Perillo via mail o cellulare ai seguenti recapiti: elisa.perillo@gmail.com o via whatsapp al 347 4826755